台中市環保局吳志超強調，中火1年內3次水質查驗不合格，情節重大，下周一將公布裁罰結果，最高可處罰款2000萬元，不排除勒令停工。（盧金足攝）

台中市環保局針對中火空汙、水汙及廢棄物汙染防治密集聯合稽查，查獲放流水硝酸鹽氮不合格，3次採驗皆不符標準。（盧金足翻攝）

中火汙染嚴重，台中市府抨擊「不符程序、沒有誠意！」（黃國峰攝）

台電將「陳述意見書」、「台中火力發電廠改善計畫書」送到台中市府，內容僅降載10％，台中市環保局長吳志超、新聞局長吳皇昇12日舉行記者會痛批「中火不符程序、沒有誠意！」其中「台中火力發電廠改善計畫書」只有薄薄3頁，還未達第二審議階段就送市府，不 符程序，此外，按理應降載50％，只有提出10％，誠意不足，今天退回中火改善計畫書，環保局正依法審視陳述意見，預計15日前決定處分內容，除將予以重罰外，不排除命1至4號機組停工。

台中市府環保局1月起執行「台中港區大型固定污染源深度稽查專案計畫」，將台中火力發電廠列為重點查核對象，展開空汙、水汙及廢棄物汙染防治密集聯合稽查，查獲放流水硝酸鹽氮不合格，3次採驗皆不符標準。

環保局長吳志超表示，1至4機組除1號機已進行汙染防治措施，其餘皆為老舊機組，環保局在排放口等待3天，將放流水採樣送驗，3月21日稽查的水質報告顯示硝酸鹽氮濃度達105毫克／公升，是濃度最高的一次。

吳志超強調，中火一年內3次水質查驗不合格，情節重大，行文台電限期4月11日前依法陳述意見，若陳述未具正當理由，將依違規情節處分，得處最高罰款2000萬元，不排除勒令停工。

吳皇昇拿出中火送來的「中火改善計畫書」抨擊，「只有薄薄的3頁，內容相當薄弱！」在環保局完成裁方式後，才會決定請中火是否提送改善書，但中火疑有意主導市府不做開罰

，先送改善書給市府，不符程序。

吳皇昇表示，依《水汙染防治法》規定，限期改善期限最長為90天，空汙、水汙每天都持續發生，台中人還能忍受多久？台電欠缺改善誠意，讓台中人情何以堪？且依據台電自行委外的水汙染檢測，顯示中火放流水汙染超標，證明中火汙染不是僅市府認定，連自行委外的廠商也有相同的檢測結果。

「只降載10％！」吳皇昇表示，如果要改善中火空汙和水汙染，應提出50％降載量，只提出10％，都還不如平常空品不佳的降載量，而且廢水汙染要到明年底才能改善，目前只以減產回應，「那就是明確向台中市政府和台中市民，中火的確沒辦法立即改善！」

吳皇昇強調，汙染是事實，每一天都在汙染，不管是空汙，不管是誰勿汙染，就是一個事實，站在台中市政府立場，我們就是要捍衛市民的健康，所以今天會正式退回中火的改善計畫書，下周一經環保局審核若陳述未具正當理由，將依違規情節處分，得處最高罰款2000萬元，不排除勒令停工。

(中時 )