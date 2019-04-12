統派團體13日將辦活動，文宣提到會邀請大陸學者李毅來演講，但李毅以觀光為由申請來台，依法不得演講，僅管他本人否認將演講，仍遭我方政府提前強制出境。除了法規之外，更由於李毅是大陸強硬派學者，多次談到武統台灣言論，使許多台灣民眾認為當然不該讓他來台暢談武統，然而就撇開法規的問題外，就台灣的角度而言，讓他來台談武統議題，對台灣真的不好嗎？

對於絕大多數台灣人而言，不管是統派獨派或永遠維持限現狀派，都不希望大陸武力犯台，聽到武統言論，都會感到不舒服，但是正如托洛斯基說的「你對戰爭沒有興趣，戰爭卻對你大感興趣」，我們不能因為厭惡大陸武力犯台，就假裝這種事情絕對永遠不可能發生，既然這種事情是可能的，那麼從預防、情報、戰爭準備的角度看，事先知己知彼，難道不是我們應該做的事情嗎？

因此從這個觀點看，今天有大陸人願意公開談武統議題，我們應該求之不得才是，僅管這些言論未必能代表官方立場，也未必能全部與陸方的實際規畫情況吻合，但不管是三分真七分假，或者七分真三分假，聽了總不可能一無所獲，多聽多累積多比較，總是可以從中對於大陸武統的相關準備或思維多幾分了解、掌握。

好比李毅之前就曾經在座談會暢談武統方式，他指出從統一角度來看，台灣「愈亂愈窮愈好」，政治愈紊亂（愈亂），經濟愈差（愈窮），對統一愈好，台灣已經走在這個方向，「只要我們一打，美國不救，馬上就可以統一了」。

李毅這番話對台灣人而言，聽了不舒服，但理性深思不也頗有道理？如果台灣經濟好，有更多錢發展國防買武器，搞好外交關係(尤其對美國)，內部又團結一致，那麼就大陸而言，要統一這樣的台灣，難度確實較高，但反之如果台灣變的又窮又亂，確實抵抗能力弱多了。

武統言論固然聽了不舒服，但我們卻可以當成負面教材，努力讓台灣變的又富又團結，藉此避免被武統。所以從這樣的觀點理性深思，台灣應該歡迎大陸人多談武統才對，談多了不小心透露越多大陸真實的武統相關準備想法，越能讓我們提早因應防範，降低我們被武統的可行性，這樣不好嗎？反過來想，如果我們對於大陸武統的相關思維準備，一無所知，完全無從防備，日後被突襲的措手不及，瞬間瓦解潰敗，這樣子真的比較好嗎？圖了當下耳根子的清淨，卻換得日後更慘的結果，鴕鳥心態，得不償失。

(中時 )