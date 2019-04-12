正新橡膠創辦人羅結上月15日過世，享壽94歲，12上午9時舉行公祭告別式及追思會，地點就在大村鄉廠區，羅家相當低調，婉拒媒體採訪，追思會場內也禁止拍照攝影。雖沒有中央級官員或總統參選人到場，彰化地方官員、各級民代與警政醫療界人士全都到場弔唁致意。

追思會場面莊嚴肅穆，因羅結生前篤信佛教，全場以佛教儀式進行；地方上政壇、醫界與商界重要人士全到齊，包括彰化縣長王惠美率縣府一級主管、彰化縣議長謝典霖與在地多名縣議員、立委陳素月、中華民國農會理事長蕭景田、前縣長魏明谷、卓伯源、彰化醫院院長謝文淮、員榮醫療體系總院長張克士和眾多企業界人士都到場。

因羅家婉拒採訪，也未授權任何家屬或員工對外發言，媒體僅能在廠區大門外遠距離拍攝，雖未見到中央官員到場，追思會場仍擠進上千人，包含在地大村鄉民、正新員工等到場弔唁，正新輪胎在會場邊還備有星雲大師著作《我不是呷教的和尚》，供追思者索取。

羅結家族經商多年，一直誠實報稅，挹注地方不少建設與福利經費，傳為佳話。羅結妻子羅黃葉2010年3月辭世時，留下總值逾130億元遺產；經中區國稅局核定，羅家應繳納12億8125萬元遺產稅，在2011年分成2筆匯入大村鄉公所公庫，金額分別為2億200萬元、8億2300萬元等2筆；外界估算羅結遺產稅可能高達16億元，相當於大村鄉公所8年的總預算，十分可觀。

大村鄉長游盛日前曾公開推崇並感謝羅家誠實報稅，常在地方舉辦公益活動回饋家鄉；遺產稅需經國稅局核定等程序，當年羅結夫人遺產稅有10億2千5百萬元匯入公所公庫，相當於公所5年的總預算。

大村鄉公所原本是全彰化縣倒數6個財政困窘的貧窮鄉鎮之一，一夕間因這兩筆遺產稅而改善，這兩筆款項絕大部分仍定存在大村鄉農會，部分經費用來規畫興建大村鄉農特產業推廣中心、活動中心和納骨塔等公共造產，孳息還能用來照故中低收入戶，也讓全鄉鄉民每人都享有50萬元的意外險保障。

(中時 )