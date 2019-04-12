積極爭取國民黨內總統選舉初選提名的前立法院長王金平，12日赴台北市立大學博愛校區向該校的師生進行演講，很巧的該校的大門口就在總統府官邸對面，王金平下車後向該校師生揮手致意同時，後方就是戒備森嚴的總統府官邸。 （鄭任南攝）

國民黨內初選紛擾不斷，在黨主席吳敦義表態無意參選2020總統後，前立法院長王金平陣營日前表示，王接下來會繼續依照既有步驟走，且未來競選公報上一定會有王金平的名字。面對媒體詢問若協調結果未出線，是否會脫黨？王金平今表示，是堅信初選自己一定會過關，「所以競選公報會有我的名字」。

王金平今赴台北市立大學，以「我的高中與大學求學生活」為題進行演講。對於民進黨方面已決定延後總統初選時程，黨內也有資深藍委主張國民黨可等到6月再啟動總統人選提名機制，是否覺得太晚？王金平受訪回應「沒關係」，黨會有評估，「黨的決定我們都尊重」；至於是否覺得黨一直在替高雄市長韓國瑜保留轉圜空間？王則說「我也不清楚，反正我們尊重黨的處理」。

媒體也問，王、韓關係好，如今外界認為王金平成韓國瑜參選「絆腳石」？王金平重申，自己從來沒跟韓國瑜談過任何有關總統選舉的事，「從來沒有！所以他心裡怎麼想我不清楚」。被問及韓國瑜向僑胞喊明年1月11日台灣見，是否意味選總統？王笑回，這要請教他才對，明年1月11日是大選日子，僑胞回來投票很正常。

對於黨內傳出協調、勸退王金平及前新北市長朱立倫一說，王金平僅表示，協調是協調誰，自己不清楚，相信黨主席會去做智慧處理，至於勸退「我還沒聽說」，聽誰說的也不知道。媒體追問，吳敦義表態不選後，是否有喬「吳王會」時間？王則說「還沒有、還沒有」，有的話會告訴大家，而吳敦義已是以黨主席身份來邀請見面，當然一定要跟他配合。

被問及屆時是否會表達堅定參選決心？王金平強調「現在就已經很堅定了」。至於稱選舉公報一定會有王金平名字，若最終協調未成功出線，是否會脫黨？王解釋，「我是堅信初選我一定會過關，所以競選公報會有我的名字」。

(中時 )