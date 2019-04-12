台中市神岡國中體育班籃球隊成軍3年，首闖國中籃球聯賽(JHBL)前八強，4月15日將前往台北移地及參賽。（陳世宗攝）

台中市神岡國中體育班籃球隊成軍3年，首闖國中籃球聯賽(JHBL)前八強，4月15日將前往台北移地及參賽；副市長楊瓊瓔12日一早前往神岡國中，為準備北上的球員加油打氣並授旗，鼓勵選手們發揮實力，旗開得勝再創佳績。

JHBL國中籃球聯賽八強決賽，4月17到21日將在台北市立體育館火熱開打，神岡國中體育班籃球隊員備戰決賽，犧牲假期加強練習；4月15日將前往台北移地及參賽，楊瓊瓔今日前往神岡國中授旗，並致贈營養獎金為學員加油打氣。

楊瓊瓔表示，她昨日代表市長盧秀燕先來關心學生練習狀況，每個學員都說打球非常開心，還有北部學生將回來就讀，球員在球場上奮不顧身的拚戰精神，獲得各界的肯定，這都是神岡國中的榮耀。期勉選手們放鬆心情但全力以赴，發揮最佳的團隊精神，爭取最好的表現。

教育局指出，神岡國中籃球隊自61年成立至今，長期在國中籃球聯賽乙級發展，先後培育出蔣淯安、張智峰、王律智等國手，105學年度學校成立體育班後，將籃球納入體育班，並首度向甲級賽場叩關，經多年努力，今年神岡國中用強悍的團隊戰力，以17場連勝的佳績取得JHBL甲級決賽門票。

神岡國中校長林鏡湖說，為備戰決賽球員們犧牲假期，按照教練張家豪擬訂的訓練方案分兩階段練習，第一階段透過體能訓練，加強選手體能；第二階段則強化團隊默契，學校也特地安排球員與高中或成人隊伍進行友誼交流賽，增進臨場反應與實戰經驗，累積選手競技實力。

(中時 )