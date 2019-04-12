宣布參與國民黨內總統初選的台大政治系教授、孫文學校校長張亞中，12日發表致國民黨主席吳敦義及黨員的三封信中的最後一封，主題為「對初選方式的聲明」，全文如下：

本人帶著救國的懷抱，不忍國家的沉淪，以「鸚鵡救火」的情懷投入選舉。有感於國家當前最大的危機在於國族認同的錯亂，為此在參選前已編寫《孫文思想基本讀本》、《本國史基本讀本》（上、下）、《中華文化基本讀本》（論語、孟子）、《台灣史基本讀本》、《二二八事件讀本》等書，以做為未來重建國人國族認同的論述依據。

參選是承擔，更是神聖的承諾。本人宣佈參選迄今，從來不打假球，而是認真地宣揚理念政策。本人在今年的一月初宣佈參選後，目前已舉行了十餘場政策發佈記者會，另外在台中、台北、高雄、花蓮、新竹、桃園、台南等地分別舉辦政見說明會，而其中在台北的一場，更是連續十二小時不斷電的政見發表，就是希望為本黨的初選建立一個必須以理念政策為首要考量的典範。未來還將在泰國曼谷、香港向僑胞進行政見說明。

本黨目前已為初選一事陷入困境，影響本黨社會形象。本人認為：第一、本黨在未來大選必須以理念、政策贏得選舉，因此舉辦本黨參選人的理念政策辯論是絕對需要的，以讓選民清晰了解若本黨再獲得執政，會有甚麼改變；第二、應該要舉行初選，讓所有有心為國家奉獻的黨員均有平等參與機會，並且這也符合本黨為民主政黨的形象；三、遵守遊戲規則，尊重初選勝出者的意願，由勝選者決定未來如何處理大選之事，包括是否願繼續參選及選舉策略；第四、需要考慮如何撫平本黨黨員期望推出最強候選人以贏得大選的焦慮，應有特殊處理模式。基於以上認識，做為本黨參選人之一，正式發表聲明如下：

「由於民進黨政府倒行逆施、社會良善價値崩解，人民苦不堪言，民進黨又一意孤行走向會將人民帶入深淵災難的台獨路線，因此，2020年大選，本黨務必要贏。本人也會盡全力爭取初選的勝利。

本黨目前理念蒼白、政策空洞，不思反省、重建理念論述，僅在何人民調高低、較可當選問題上著墨。本黨若要贏，必須建立在有完整的前瞻論述及最強的候選人之上，兩者缺一不可。基於此考量，即使在本人贏得初選的情況下，黨中央如果認為還有更強的人選，本人同意黨中央可以在全代會通過提名前一週，指定屬意人選，與本人就治國理念及政策舉辦三至五場辯論會，由全民調決定最後提名人選。

如果在11月大選登記前，本黨黨中央若認為有更適合的人選，不論是否為黨員或泛藍成員，也可在登記前一週，徵召其與本人就治國理念及政策舉辦三至五場辯論會，由全民調決定最新登記人選。

本人承諾，絕對接受民調結果，並團結一條心，為本黨贏得選舉，讓台灣再現陽光藍天，中華民國得以重新啟動。」

本黨總統參選人張亞中

(中時 )