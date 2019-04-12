格拉夫於2017年買下重達1109克拉的鑽石原石「我們的光」（Lesedi La Rona），轟動珠寶圈。（GRAFF提供）

格拉夫創辦人Laurence Graff手捧著「The Graff Lesedi La Rona」重達302.37克拉的鑽石。（GRAFF提供）

2017年，格拉夫（GRAFF）以5300萬美金（約16億台幣）的天價購入一顆重達1109克拉的鑽石原石「我們的光」（Lesedi La Rona），為世上第二大的鑽石原石。歷經一年半的研究、切割和打磨，一只重達302.37克拉祖母綠切割的美鑽終於誕生，該鑽將創下世上最大顆祖母綠切割鑽石的紀錄，並正式命名為「The Graff Lesedi La Rona」。

「Lesedi La Rona」鑽石原石是在非洲南部Botswana的礦區開採出來的，因此以當地語命名，意指「我們的光」，重量僅次於1905年在南非發現重達3106克拉的「非洲之星」，該鑽石原石後來切割打磨出9顆大鑽石，其中最大顆的美鑽重達530.02克拉，目前鑲嵌在英國女王的權杖上。

據悉格拉夫為了切割出突破300克拉的大鑽石，經過無數次的思慮和演算，只要有一個步驟出了差錯，或是在切割過程中鑽石碎裂，就會前功盡棄，幸好格拉夫不負使命，以精湛的切割技術和極致的雕塑工藝，終於打磨出66顆鑽石，其中最大顆為逾300克拉的祖母綠切割、成色為D的美鑽。

GRAFF上個月才以超過2億7000萬元台幣買下13.33 克拉「The Graff Lesotho Pink」粉紅鑽，如今又以這顆302.37克拉「我們的光」美鑽，創下世上最大祖母綠切割美鑽的紀錄，奠定品牌在珠寶界的王者地位。

(中時 )