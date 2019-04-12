法務部為桃園地檢署前檢察長彭坤業關說疑雲加開檢審會討論，將向檢審委員說明桃園地檢署公訴主任檢察官蔡正傑在開會前表示，彭並沒有具體指示協商內容，只是要求把協商程序走完，沒有踰越檢察長職權。

關說案中算是關鍵人物的蔡正傑說，彭坤業並沒有具體指示協商內容，有無關說部分，他不知道檢察長那方面，但在機關內部檢察長並沒有踰越職權，檢察長沒有下達任何條件，只說要繼續將協商程序走完。

(中時 )