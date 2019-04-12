前桃檢長彭坤業關說案 桃檢主任認未踰職權 11:092019/04/12 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園地檢署公訴主任檢察官蔡正傑認為彭坤業沒有踰越檢察長職權。（張孝義攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 法務部為桃園地檢署前檢察長彭坤業關說疑雲加開檢審會討論，將向檢審委員說明桃園地檢署公訴主任檢察官蔡正傑在開會前表示，彭並沒有具體指示協商內容，只是要求把協商程序走完，沒有踰越檢察長職權。 關說案中算是關鍵人物的蔡正傑說，彭坤業並沒有具體指示協商內容，有無關說部分，他不知道檢察長那方面，但在機關內部檢察長並沒有踰越職權，檢察長沒有下達任何條件，只說要繼續將協商程序走完。 (中時 ) #檢察長 #協商 #關說 #彭坤業 #職權 也許您會感興趣 推薦閱讀 楊潔篪擬下月訪日 協商中日首腦會談 11:042019/04/08 桃檢關說疑案 檢審會改12日開會 17:592019/04/08 蔡賴會雙方堅定參選 綠盡力協商 04:102019/04/09 中美協商現曙光 亞股注入強心針 04:102019/04/09 《航運股》長榮航勞資協商未果，4月17日第3次調解 08:012019/04/10 邱太三關說案 監委申請調查 18:402019/04/11 不用懷疑，藍綠就是「關說共同體」 04:102019/04/12 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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