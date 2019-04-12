小男童完成復健後回診也親手做摺紙作品給醫師表達感謝。（馮惠宜翻攝）

鞋帶沒綁好，竟然摔到手肘粉碎性骨折！台中10歲陳姓男童在學校奔跑時，因鞋帶鬆脫被絆倒，手肘著地，這一撞左手手肘腫脹變形，痛到他嚎啕大哭，經送往衛福部台中醫院急診，一照X光竟然是左手關節粉碎性骨折，院方立即安排復位手術，並以鋼板固定，復建兩個月才痊癒。

台中醫院骨科醫師黃敏旭說，小男童到院時X光檢查發現是左手遠端肱骨合併關節面的粉碎性骨折，幸手部神經血管未受嚴重損傷，迅速安排為他進行骨折復位手術及鋼板固定，恢復狀況良好。

陳小弟經兩次住院、兩個月的復健，回診時還送了自己親手做的摺紙作品給醫師表達感謝，黃敏旭十分感動，認為能夠幫助小朋友恢復健康，就是當醫師最好的禮物。

黃敏旭提醒，幼兒或學童跌倒，很容易因為用手肘、手腕支撐或撞擊，造成手的疼痛腫脹變形，家長要多注意孩子是否有肢體的腫脹、疼痛、不敢用力的情況，有可能就是肘部、腕部骨折，或是合併關節脫臼。

一般較輕微沒有位移的骨折可以使用護具或石膏保護，如果是合併關節面的粉碎性骨折就需要手術的復位及鋼板固定。

黃敏旭也提供兩點防跌建議，第一點是加強生活與教育安全，應設置規範及標語，提醒孩童避免在走廊或樓梯間奔跑、攀爬，應避免在攀爬的器材上玩鬼抓人等遊戲，否則容易發生跌倒墜落等意外。

第二點是應建置安全的環境與裝備，避免運動場地積水濕滑、地面或鋪面無翹曲或突出物及石頭等障礙物，應確實使用護具、穿適當的鞋，並綁好鞋帶。

(中時 )