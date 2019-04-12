一日之計在於晨，早餐是啟動一整天新陳代謝的重要關鍵，根據美國有線電視新聞網CNN報導，指出關於早餐的4大錯誤觀念，吃錯恐有礙新陳代謝；營養師並特別推薦三種適合加熱後吃的食材，早上熱熱吃更容易瘦。

CNN點出以下關於吃早餐的四大錯誤：

一、不吃早餐

英國倫敦帝國學院研究發現，不吃早餐的人通常會在較晚的時候，吃下更多較不健康的食物。因此省略早餐不但無法減少攝取熱量，實際上恐怕會變更肥。

二、高碳水化合物

隨手抓一個含糖量高的麵包、蛋糕、瑪芬配咖啡當早餐，攝取的糖分很容易超出每人每天所需。

三、營養不均衡

根據調查，一天會吃到建議水果量的美國人只有8%，蔬菜攝取量勉強達標的更只有6%，所以早上只吃吐司夾蛋，卻沒有吃到其他營養，仍然會營養不良。

四、早餐吃得太吝嗇

蛋白質、健康油脂、良好的碳水化合物，都是早餐必備的重點。俗話說：「早餐吃得像皇帝，午餐吃得像平民，晚餐吃得像乞丐」也沒錯，以色列研究發現，即使每日攝取的熱量一樣，但早餐吃較多、晚餐吃較少的人較容易瘦。

《早安健康》報導，日本美容食物顧問高木沙織表示，對減肥的人來說，早餐只要吃對東西就成功一半，她建議三種特別適合加熱後吃的早餐：

一、熱優格：可以增加鈣質吸收、緩解便秘，還有持久的飽足感，只要把無糖優格稍微波40秒，達到跟體溫差不多即可食用。

二、熱香蕉：能讓寡糖更好吸收，達到調整腸內環境的效果。

三、熱番茄：茄紅素比一般生吃更容易吸收，還可以讓血流順暢，提升代謝率，促進脂肪燃燒。

(中時電子報)