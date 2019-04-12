女子訴請藥害救濟，獲法官判勝訴。

女子訴請藥害救濟，獲法官判勝訴。

女子訴請藥害救濟，獲法官判勝訴。

女子訴請藥害救濟，獲法官判勝訴。

女學生Bella前年施打HPV二價疫苗第二劑後出現身體疼痛，向衛福部申請救濟失敗，請求法院撤銷，要求重新審議並求償近90萬元。台北高等行政法院審理後，作成撤銷原處分對女學生不利部分，申請預防藥害救濟部分，要衛福部依判決法律見解作成准許給付一定額的處分。本案可上訴。

簡稱HPV疫苗的人類乳突病毒疫苗，自2006年上市後，世界各地陸續出現疑因施打疫苗，發生頭痛、四肢疼痛等不良反應的女孩。本案是國內首例施打HPV疫苗告公部門，循求司法途徑求償的「痛痛女」案例。

自1988年成立預防接種受害救濟基金後，HPV疫苗至去年共有16件申請案例，包含本件告官的Bella，她在2016年9月30日接種公費疫苗後，開始出現全身疼痛，但衛福部疾管署預防接種受害救濟審議小組，認定身體反應與施打疫苗無關。

本案審理中，Bella父親的委任律師曾主張，Bella在施打疫苗前都沒「關節炎、痛」，卻在施打6天後出現疼痛反應，此後陸續看診46次，症狀符合健保重大傷病，且國外相關研究資料顯示兩者有相當關聯性。但衛福部委任律師反駁，女孩罹患幼兒型多發性關節炎，仿單記載「關節痛」非「關節炎」。前者是症狀、感受，後者是疾病；且施打後發生不良反應雖密切，但不能僅以時間性即證明有因果關係，要以醫學實證研究佐證。

(中時 )