妙音寺為土角厝三合院建築，火勢延燒迅速。（王文吉翻攝）

妙音寺鐵皮屋頂不敵祝融高溫，明顯坍塌下陷。（王文吉翻攝）

妙音寺內的神像全被大火焚毀，而宮主正是小帥虎陳志朋的父親。（王文吉翻攝）

台中市潭子區妙音寺12日凌晨傳出火警，火勢從寺廟後方鐵皮倉庫竄出，並迅速延燒，不到1個小時，將土角厝三合院燒塌，大殿供俸的神像也被全數燒毀，警方在現場發現精神異常的19歲男子，懷疑他涉嫌縱火，廟方人員事發後到派出所製作筆錄，警方才發現報案宮主竟是小虎隊陳志朋的父親。

台中市消防局12日清晨05時47分接獲妙音寺宮主通報，潭子區仁愛路2段妙音寺無極奉靈宮後方倉庫起火，已有濃煙竄出，廟內無人受困，急需協助撲滅火勢。潭子分隊小隊長游嘉文帶隊，派遣第一大隊、潭子、頭家厝、四平及豐原等分隊，出動各式救災車共13輛，消防人員共39人前往搶救。

消防人員到場後，發現火場為連棟鐵皮搭建的土角厝三合院建築， 已全面燃燒，經佈設水線全力灌救約30分鐘，順利撲滅火勢，但正殿及後方鐵皮屋燒毀，屋頂不敵祝融已經塌陷，宮內供俸的神像也被身成灰燼，燃燒面積約200平方公尺。

鄰居則低調證實宮主是陳志朋的父親，並表示，起火前看到1名男子跑進廟裡拜拜，之後就發生起火了。警方在現場找到1名精神狀況異常的19歲男子，他向警方聲稱火是他放，一下子又否認，警方，將涉嫌縱火的男子帶回所內調查。

(中時 )