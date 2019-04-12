大湖鄉大窩大塊林石穴伯公百年來守護居民，是當地居民的精神支柱與信仰。（大窩文史生態協會提供）

先民為解決飲水及灌溉問題開闢穿窿古圳，至今仍保留完整。（大窩文史生態協會提供）

苗栗縣大湖鄉大窩大塊林石穴伯公百年來守護居民，是鄉親的精神支柱與信仰，大窩文史生態協會感念土地公恩澤，13日起一連舉辦16天尋找伯公記憶巡禮活動，希望讓民眾體認大塊林伯公福祉的力量，此外，大窩地區入夜後滿谷螢火蟲閃亮十分壯觀，增添浪漫氣氛。

協會指出，100多年前大湖鄉大寮村大窩吳阿養及徐閂等先民，為解決飲水及灌溉的問題，開疆闢土開鑿約2.5公里的穿窿古圳道，感謝上蒼保佑使開鑿順利完成，在水圳的分流處就地取材石穴簡陋設置伯公祭拜，祈求伯公守護古圳水脈源源不絕、保佑居民安居樂業。

協會理事長徐欣志表示，大湖鄉大窩料崠下與現今產業道路上側間，原是一大片斜緩坡地，開墾前是一大片原始森林，故名大塊林，古圳在居民承先啟後同心維護下，圳水碧綠清澈如玻璃般，為大窩鄉親的飲水及灌溉帶來廣大的經濟效益。

徐欣志說，鄉親感念土地公恩澤，在13日至28日舉辦「大窩穿窿古圳音樂祭暨大塊林伯公記憶巡禮」活動，開幕當天將祭拜山神，安排太鼓陣迎賓、客家划旱船戲劇表演、大窩知名音樂家涂敏恆作曲的客家本色及油桐花歌曲教唱，另備有道地的客家美食「四炆四炒」供民眾品嘗。

逢螢火蟲季，大窩地區夜夜美麗，主辦單位指出，入夜後，大窩生態園區滿谷的螢火蟲閃閃發亮，如滿天星斗非常壯觀，邀請苗栗農工森林系彭宏源主任現場解說「螢火蟲的一生」，讓遊客來趟知性與自然生態結合的歡樂之旅，詳情電洽0937－221926總幹事黃惠琴。

(中時 )