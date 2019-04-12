阿扁臉書

前總統陳水扁因聲稱身體不佳目前保外就醫，但先前曾被拍到搭高鐵時見到有攝影機靠近，右手突然有規律顫抖。最近更屢屢PO出甜蜜生活照，日前甚至和3位面貌姣好女子開心合影。對此，陳水扁今凌晨在臉書公開一支影片，稱「看能不能跟阿扁一樣1秒鐘抖動6.6次？」。

阿扁昨在臉書貼出的5張照片，一改以往和辣妹合照風格，改放上復健照片，包括：拉繩、平衡、彈力球，顯然想讓外界對他健康狀態不再抱有質疑。證明自己真的是有病在身，絕非虛言。

阿扁今凌晨又在臉書「新勇哥物語」加碼貼出最新影片，「阿扁神經病變引起的『手抖症』假得了嗎？也請將您的雙手懸空伸直，看能不能跟阿扁一樣1秒鐘抖動6.6次？」。

阿扁在影片中表示，他從台北、台中榮總到現在的醫院，每次開的診斷證明書，都有寫到阿扁的手抖症，「是不可逆的，不可能好的，吃藥也沒用，這是腦神經病變所引起的手抖症。阿扁說，如果不相信，他也示範他自身的手抖情形，他更要一般正常人，把手舉起懸空，看手會不會跟阿扁一樣，１秒鐘6.6次，看要如何造假，才能向阿扁一樣手抖。

阿扁有些無奈地說，這完全不用裝，阿扁在這給大家看看，這就是他右手手抖的現況。

(中時電子報)