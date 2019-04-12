隨著魔術強生突然宣布辭去湖人籃球事務總裁之職，儘管他已提前「消毒」，卻仍阻擋不了負面新聞頻傳，根據《The Athletic》記者阿米克爆料，魔術強生待在湖人期間的年薪，竟然高達1000萬美元(約台幣3.1億)，這也太好賺了吧！

或許這對擁有超過5億美元身家，且擁有MLB洛杉磯道奇、WNBA洛杉磯火花球隊股份的魔術強生來說，根本算不上什麼，問題是他擔任湖人總裁的26個月期間，被《ESPN》記者沃納洛斯基爆料經常外出，辦公室大門也很少開過。

更糟的是，身為傳奇球星的魔術強生，卻不是成功的管理者，他先後放走羅素、布魯克羅培茲、蘭道爾等在本季證明實力的好手，圍繞「小皇帝」詹姆斯打造的球隊，最後也徹底失敗，別忘了招募「一眉哥」安東尼戴維斯更引發內訌。

魔術強生甚至因為堅持開除湖人總教練華頓，而跟湖人老闆珍妮巴斯鬧到不可開交，才會決定不先告知珍妮巴斯，直接在湖人最後1場例行賽賽前突然宣告請辭，1個做到這麼爛的總裁，卻還可以領到千萬美元年薪，這也太扯了點！

(中時電子報)