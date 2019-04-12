李毅遭強制出境 內政部：非關言論自由 12:172019/04/12 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸武統學者李毅遭驅逐出境，但外界質疑不利台灣主張言論自由的形象，內政部次長陳宗彥表示，政府要求李毅出境，與言論自由無關，李毅是以觀光名義申請入境，但他的行為已經不是觀光，要求他出境，不是因為他的言論而是跟他來台目的相違。 對於李毅聲稱，他不知道來台要參加遊行，他9日入境準備在台旅遊7天，這幾天都在爬山，蔡政府突然要他出境，他覺得莫名其妙。陳宗彥也說，事實是不是這個樣子，李毅自已最清楚，他相信沒有事先的規劃，不會有演講相關的海報跟宣傳，政府總不能等到違法情事發生啊! (中時 ) #李毅 #出境 #言論 #政府 #自由 也許您會感興趣 推薦閱讀 警署77名高階警官異動 六都分局長換新 16:492019/04/09 主張武統 內政部將大陸學者李毅列不受歡迎人士管制入境 16:162019/04/11 武統論學者被限令今出境 統促會：遊行、論壇照常 16:512019/04/11 李毅案引關注 Kolas：政院請移民署依法辦理 16:462019/04/11 武統學者李毅來台演說 移民署限令本日出境 18:292019/04/11 移民署要他出境 李毅：不知有演講、遊行 21:412019/04/11 找到陸學者李毅台中？移民署否認 23:362019/04/11 武統學者李毅找到了 今晨遣返飛港 08:032019/04/12 受邀演講？ 李毅嘆：不知情 莫名其妙 09:382019/04/12 國民黨團：NCC已淪為打手 解散算了 12:162019/04/12 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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