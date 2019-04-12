大陸武統學者李毅遭驅逐出境，但外界質疑不利台灣主張言論自由的形象，內政部次長陳宗彥表示，政府要求李毅出境，與言論自由無關，李毅是以觀光名義申請入境，但他的行為已經不是觀光，要求他出境，不是因為他的言論而是跟他來台目的相違。

對於李毅聲稱，他不知道來台要參加遊行，他9日入境準備在台旅遊7天，這幾天都在爬山，蔡政府突然要他出境，他覺得莫名其妙。陳宗彥也說，事實是不是這個樣子，李毅自已最清楚，他相信沒有事先的規劃，不會有演講相關的海報跟宣傳，政府總不能等到違法情事發生啊!

(中時 )