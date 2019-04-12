台中市政府警察局12日舉行新、卸任分局長及大隊長聯合布達交接典禮，市警局7位分局長及大隊長將就任新職。（馮惠宜攝）

台中市政府警察局12日舉行新、卸任分局長及大隊長聯合布達交接典禮，由市長盧秀燕主持，她期許，新任的同仁能夠發揮有效的領導，讓台中市的的治安、公安真正做好，讓人民能夠安心的生活。

內政部於日前公布三線一星高階警官調動，其中，台中市警察局秘書室主任簡吉照榮陞內政部警政署專委；第三分局分局長陳仕諺、豐原分局分局長林宏儒榮陞警察局警政監，市府也同步針對各分局長及大隊長進行人事調派，並在12日舉辦聯合布達交接典禮。

盧秀燕表示，台中是全國第二大城，人口第二多，相對地，治安工作較辛苦也較複雜，在副市長陳子敬與警察局長楊源明帶領下，全體同仁積極努力，讓台中治安成效良好，市民也深表肯定，她代表市民向所有警察致謝。

盧秀燕說，在警政署人事調派下，因此我們也跟進調整部分人事，這樣的調派調整都是適才適所，也只有一個目的，就是希望城市的警力有效運用，透過注入新血與活力，使所有治安工作更上層樓，期勉新派任同仁發揮所長、有效領導，讓台中治安做到最好，讓市民安心生活。

新任分局長及大隊長等7人分別為第三分局分局長陳武康、第五分局分局長郭士傑、第六分局分局長盧廷彰、豐原分局分局長黃永志、清水分局分局長張啟祥、和平分局分局長許明耀、交通警察大隊大隊長林沐弘。

(中時 )