年僅24歲的旅美投手曾仁和，曾兩度獲選芝加哥小熊小聯盟年度最佳投手的肯定，但因小熊在整理40人名單以空出投手位置，將曾仁和指定讓渡(DFA)，12日小熊球團宣布直接釋出曾仁和，結束他在小熊的5年生涯，接下來將開始尋覓新東家。

Jen-Ho Tseng released — Mark Gonzales (@MDGonzales) 2019年4月11日

「土虱」曾仁和在2013年以162.5萬美元與小熊簽約，在台灣球員中名列第四，僅次於曹錦輝、林子偉及王建民。他也曾是小熊隊賦予重望的年輕投手，加入首年就直接抱回小熊小聯盟年度最佳投手。

真正大放異彩是在2017年，曾仁和在小聯盟2A及3A共計奪下13勝4敗、防禦率僅2.54，不僅再度獲得小熊小聯盟年度最佳投手，同年也首次晉升大聯盟出賽兩場，藉著後援好投拿下大聯盟生涯首勝。

不過自2018年起，曾仁和陷入大低潮，小聯盟3A先發共26場，繳出2勝15敗、自責分率6.27的慘澹成績。今年在春訓時雖被列為3A先發輪值，但狀況尚未好轉，就先被小熊搶先一步釋出。

如今曾仁和是自由球員，若其他球團有興趣，依然可以和曾仁和簽約，目前仍有機會留在美國大聯盟體系打拚。

(中時電子報)