北韓第14屆最高人民會議第一次會議昨天在平壤舉行，金正恩在會上再次被推舉為國務委員會委員長。勞動黨中央副委員長崔龍海接替金永南，擔任最高人民會議常任委員會委員長，名義上是北韓國家元首。

金正恩「以卓越的思想理論睿智和老練成熟的領導，開創全社會金日成金正日主義化的新歷史」，再次獲推舉為國務委員會委員長。

金永南從1998年起一直擔任最高人民會議常任委員會委員長，已在位21年，名義上更是北韓國家元首。分析指金永南已年屆91歲，因此需要進行新舊交替換人。北韓領袖金正恩的心腹崔龍海接替金永南，出任最高人民會議常任委員會委員長，成為名義上的立法議會領袖也是元首。1998年9月起出任最高人民會議常委會委員長，

南韓統一部官員週四表示，金正恩在北韓的地位較去年穩固，去年在勞動黨全體會議上，主席團內除了金正恩之外還包括常務委員，今年僅金正恩一人。

最高人民會議每年召開一到兩次，主要負責制定和修改法律、會議上還討論修憲，但未提及具體內容制定。

(中時電子報)