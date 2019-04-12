周慧敏臉書全文。（圖／取材自周慧敏 Vivian Chow臉書）

歌手周慧敏不只是玉女掌門人，更是著名的美魔女代表，保養有術的她，沒有留下太多歲月痕跡，尤其周慧敏擁一雙白嫩鉛筆腿，更是完勝一票少女，而周慧敏今（12日）則難得曝光近照，她露出甜笑，一個轉身更是讓蠻腰現形。

周慧敏今凌晨在網上曬看完古巨基演唱會照片，她大讚古巨基輕鬆又投入，興奮直呼自己「吸完正能量」，照片中，周慧敏對著鏡頭露甜笑，身穿粉色收腰裙的她，一個轉身更是讓零贅肉蠻腰現形，51歲的狀態讓人驚呆。

(中時電子報)