51歲周慧敏甜笑根本少女 一個轉身蠻腰現形 11:462019/04/12 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 周慧敏一個轉身讓零贅肉蠻腰現形。（圖／取材自周慧敏 Vivian Chow臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 周慧敏臉書全文。（圖／取材自周慧敏 Vivian Chow臉書） 歌手周慧敏不只是玉女掌門人，更是著名的美魔女代表，保養有術的她，沒有留下太多歲月痕跡，尤其周慧敏擁一雙白嫩鉛筆腿，更是完勝一票少女，而周慧敏今（12日）則難得曝光近照，她露出甜笑，一個轉身更是讓蠻腰現形。 周慧敏今凌晨在網上曬看完古巨基演唱會照片，她大讚古巨基輕鬆又投入，興奮直呼自己「吸完正能量」，照片中，周慧敏對著鏡頭露甜笑，身穿粉色收腰裙的她，一個轉身更是讓零贅肉蠻腰現形，51歲的狀態讓人驚呆。 (中時電子報) #周慧敏 也許您會感興趣 推薦閱讀 周慧敏難得曬照放閃 54歲倪震卻爆瘦快認不出！ 14:102019/01/05 女神周慧敏近況曝光 51歲長這樣扯爆了！ 12:172019/02/01 慶結婚10周年 倪震只用「這禮物」就鎖住周慧敏 20:422019/02/23 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。