北市警局6卸、新任分局長交接 11:532019/04/12 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市政府警察局舉行信義分局等6個分局及刑事警察大隊卸、新任分局長和大隊長交接典禮。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 局長陳嘉昌致詞。（趙雙傑攝） 台北市政府警察局今日舉行信義分局等6個分局及刑事警察大隊卸、新任分局長和大隊長交接典禮，在局長陳嘉昌見證下，新任局長和大隊長宣誓完成儀式，陳嘉昌致詞時期勉同仁們在法律規範下為民服務。 (中時 ) #分局 #大隊長 #分局長 #警察大隊 #局長 也許您會感興趣 推薦閱讀 女警清槍誤擊左腿 還遭記過2次 15:132019/04/09 警署77名高階警官異動 六都分局長換新 16:492019/04/09 六都高階警異動 中市6分局長大調動 18:342019/04/09 防制街頭暴力 新莊分局召開防制聚眾鬥毆座談會 19:472019/04/09 中山警分局收賄案 再1警到案 00:132019/04/10 台中警分局長大風吹 6人異動 04:102019/04/10 花蓮縣警局長 升任國道警局副局長 04:102019/04/10 大師畫作掛上牆 衙門走道變藝術廊道 19:312019/04/10 角力？北市高階警官交接 柯P缺席連副市長都沒到 10:332019/04/12 台中市市警察局新、卸任分局長及大隊長布達 11:502019/04/12 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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