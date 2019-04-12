局長陳嘉昌致詞。（趙雙傑攝）

台北市政府警察局今日舉行信義分局等6個分局及刑事警察大隊卸、新任分局長和大隊長交接典禮，在局長陳嘉昌見證下，新任局長和大隊長宣誓完成儀式，陳嘉昌致詞時期勉同仁們在法律規範下為民服務。

(中時 )