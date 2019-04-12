國家通訊傳播委員會（NCC）再對中天電視開罰100萬元，國民黨團立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆、林德福、黃昭順、林奕華等人，今上午「為保障新聞自由與言論自由」拜會NCC；國民黨團立委表示，NCC已淪為民進黨執政下的「打手」，重罰中天是想達到殺雞儆猴，不配做獨立機關，若再這樣下去，乾脆解散算了。

國民黨團拜會完NCC後，接受媒體公開訪問，費鴻泰表示，行政院長蘇貞昌沾汙了新聞自由、言論自由，他要公開呼籲全國老百姓們，新聞自由與言論自由是民主政治的最後一道防線，現在是非常嚴峻的時候，若再不正視這個問題，台灣將變成「獨裁國家」。

費鴻泰表示，NCC就是破壞言論自由、新聞自由的始作俑者，不配做個獨立機關；黃昭順表示，NCC已淪為民進黨執政的打手，只要蘇貞昌下命令，NCC都會去做，不能給大家公平，這樣的獨立機關「解散」算了。

曾銘宗表示，這次拜會NCC，最主要是要強調「捍衛新聞自由、言論自由，要求NCC依法行政、一套標準」。

對於拜會的氣氛，黃昭順形容「不歡而散」，會議室不准拍照、直播就算了，連助理都被趕出來，質疑NCC到底在害怕什麼？官員可能怕跟前主委詹婷怡一樣「被請辭」吧。

(中時 )