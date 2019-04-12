深圳市11日晚間多處降下大雨，造成福田區、羅湖區傳出災情。據官方消息，此次洪水至今造成羅湖區12人失聯，其中有；4人獲救，4人死亡，4人失聯；福田區共有4人被沖走，其中有1人抵達地面，2人死亡，1人失聯；整體而言，搜救行動至12日上午為止，已發現6具遺體，仍有5人失聯。

據稍早消息，深圳市羅湖區11日晚突發強降雨引發洪水，造成兩處河道12名施工人員被沖走。另據深圳市福田區官方微博，福田區11日晚間因強降雨引發洪水，造成4名河道施工人員被沖走，有1人成功抵達地面，另外3人失聯。

深圳市羅湖區委宣傳部12日在官方微博指出，搜救行動截至12日9時為止，在西湖賓館段施工處被暴雨沖走的7人，有4人獲救，1人死亡，2人失聯；在東湖公園段施工處被暴雨沖走的5人，已確認死亡的人數增加至3人，2人失聯。

福田區人民政府官方微博12日指出，搜救行動截至12日10時35分為止，已在河道尋獲2具遺體，死者身份有待進一步確認。

(旺報 )