峨眉郵局經理張明山和警方協助老婦識破詐騙集團技倆，讓老婦保住老本。（羅浚濱翻攝）

新竹縣峨眉鄉一名老婦，日前接到「姪女」急需用錢的電話，她聽聲音很像，心疼姪女就到峨眉郵局準備匯款36萬元，郵局經理感覺有異通報竹東分局，警方到場幫婦人分析，並連絡老婦姪女本人，老婦才知險險遭詐。

這名老婦到郵局櫃檯要匯款36萬元，郵局經理張明山詢問得知，老婦要匯錢給姪女，但收款人並不是老婦姪子的帳戶，直覺是詐騙，聯繫警方到場協助了解。

峨眉分駐所長李冠陞和警員劉哲賢趕到郵局時，老婦說她的姪女急需用錢，所以要將錢匯款到姪女帳戶。

警方詢問老婦來電顯示是否為姪女名字？姪女不曾跟妳借錢，為何沒有先跟父母借錢？為何不是姪女本人來拿錢，而是匯到不認識的人的帳戶？警方耐心向老婦提出疑點。

老婦一臉狐疑，警方再請她搜尋姪女通訊錄，撥打姪女本人電話後，姪女表示最近都沒有聯絡老婦，更遑論借錢，老婦才恍然大悟，感謝警方協助，不然老本就被騙走了。

警方建議民眾接到不明來電或LINE訊息問候，要多加驗證對方身分，若牽涉到借錢或匯款要求，可直接和當事人電話求證，或是和親友建立防詐專屬約定密語，以便確認身分防詐。

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(中時 )