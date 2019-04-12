涉嫌洩漏美國外交與國防機密文件的「維基解密」創辦人阿桑傑11日遭英警逮捕，並遭美司法部起訴，恐面臨引渡至美；然而，先前曾大方表態「我愛維基解密」的美國總統川普如今卻變臉，表示對「維基解密」一無所知。

曾於2016年大選期間大讚維基解密的川普，再被問到對「維基解密」創辦人阿桑傑遭捕一事時表示，對「維基解密」一無所知。

據美國有線電視新聞網報導，在與南韓總統文在寅舉行記者會時，被問及對阿桑傑（Julian Assange）被逮捕以及維基解密的看法，川普卻表示「我對維基解密一無所知。我知道這和阿桑傑有關，我一直在觀察阿桑傑的情況；但這主要是由司法部長來下決定，他做得很出色且會下決心，而我對阿桑傑一點也不瞭解，這不關我的事」。

報導指出，事實上川普曾於2016年總統大選時，多次讚揚維基解密，甚至大方稱讚「維基解密，我愛維基解密」，維基解密當時公布盜取的民主黨內部與希拉蕊陣營的機密文件，影響當年總統大選選情。之後，川普多次對維基解密大方頌揚，但對維基解密如何獲得希拉蕊競選團隊的電子郵件或竊取美國政府敏感訊息，卻從未表達任何疑慮。

不過自「通俄門」爆發後，特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查團隊開始研究維基解密如何取得民主黨遭竊的電子郵件時，川普表示，他「不支持或反對」維基解密公布電子郵件的舉動，也不會參與美政府逮捕阿桑傑的決定。

(中時電子報)