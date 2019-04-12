蔡英文總統今接見美國國務院經濟暨商業局貿易政策暨談判事務副助卿米德偉致詞時表示，台美雙邊貿易協定（BTA）一直是政府優先推動的目標。台美BTA不是從零開始，而是在既有的基礎上打造，讓雙方經貿投資關係更加堅實、緊密。

總統指出，美國已透過「善用投資促進發展法」（BUILD Act），授權「海外私人投資公司」（OPIC）有更多資金及實力投入，來協助印太地區有需要的國家，興建基礎建設及發展經濟。台灣願意尋求雙方可能的合作機會，與美國一起推動區域繁榮及發展

總統致詞時表示，米德偉這次來訪，也代表了美國務院延續派遣資深官員出席的前例，展現出美方對台美經濟關係的重視。

談及台美交流合作，總統指出，這些年來，台美經濟關係持續提升，雙方投資活動也變得更加頻繁。台灣去年是美國第11大貿易夥伴，雙方貿易總額超過760億美元，成長11％，比美國與巴西、澳大利亞的貿易量還要多。

總統進一步指出，去年很多台灣公司都表達在美國擴大投資的興趣，尤其是台灣中油等公司採購250億美元的液化天然氣。

總統表示，Google、Facebook等公司也決定在台加碼投資或擴大營運及培訓，這些都是台美交流合作的最好例子。

總統表示，為了加強交流發展，台美雙邊貿易協定（BTA）一直是政府優先推動的目標。米德偉副助卿負責經貿事務，一定瞭解高品質的BTA，對雙邊經貿關係的正面影響。

總統說，台美近年來透過「貿易暨投資架構協定」（TIFA）對話機制，討論智財權、市場開放以及投資保障等議題，已經有大幅進展。因此，台美BTA不是從零開始，而是在既有的基礎上打造，讓雙方經貿投資關係更加堅實、緊密。

總統強調，台灣也願意與美國共同努力，深化在印太地區的經濟合作。她上任以來，積極推動的「新南向政策」，和川普政府提倡的「自由及開放的印太戰略」，目標不謀而合。

總統表示，過去40年來，台美雙方打下良好的合作基礎，期待未來繼續提升夥伴關係，創造更多的交流發展。

米德偉副助卿致詞表示，美國在印太區域發展的願景，是打造自由公平、互利互惠且透明的協議，讓企業進一步發揮影響力，讓印太區域在經濟上受益。台美經貿關係已有非常良好的基礎及發展潛力，在《臺灣關係法》成立40周年的此刻，更適合討論彼此經貿關係，及重申美國對台灣的友誼及支持。

訪賓一行由外交部次長徐斯儉及美國在台協會處長酈英傑（William Brent Christensen）陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議秘書長李大維也在座。

(中時 )