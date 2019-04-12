產後回歸大解放！林采緹辣曬比基尼 身材太驚人 12:062019/04/12 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林采緹產後迅速恢復好身材。(圖／翻攝自IG) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 林采緹辣曬比基尼，好身材全露。(圖／翻攝自IG) 在 Instagram 查看這則貼文 白天在泳池先游一波，這幾天大家可能要看我洗版了😎😎😎😎 #還有點肚子大家別介意😅😅 SunnyLin 林采緹（@sunnylin_520）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 10 日 下午 10:26 張貼 「蛇姬」林采緹去年7月生下兒子「夏天」，產後迅速恢復窈窕身材，近日，她和閨密出國旅遊，一到飯店房間，就興奮跳進游池，隔天又換上綠色比基尼，久違大秀渾圓豪乳，小腹平坦完全不像生過小孩，讓網友驚呼「太逆天了」。 林采緹近日和閨密到海島度假，一到飯店衣服沒換，就興奮跳進游池，隔天又換上比基尼，連發多張美照，雖然她自己謙虛身材還沒完全恢復，「還有點肚子別介意」，但她挺著超堅挺F奶和辣露平坦小腹、修長美腿，根本看不出生過孩子，網友驚嘆「這身材完全不像媽媽」、「女神終於復出了」。 (中時電子報) #林采緹 #蛇姬 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市象山傳搶案 情侶遭持刀攔路虎搶600元 01:372019/04/08 嚇死人！Google街景 竟出現「地府」畫面 11:022019/04/09 小學生造句挺韓 亮點超感動 15:062019/04/09 好市多期間限定商品CP值高 網笑讚：真的牡湯 16:482019/04/09 考試太緊張臭屁響不停 可憐後座憋氣作答腦袋空 22:042019/04/09 情侶火車上玩摳摳 男手一伸...濕的 00:012019/04/10 可愛馬尾妹隨白沙媽遶境 背後亮點網求報名 15:502019/04/10 34k月光職軍想退伍 網：出來變卡債族 19:332019/04/10 影》廟會鬥毆亂象多 網：暴戾滋養惡靈 00:152019/04/11 冰箱驚見「人頭」直盯 網友全嚇傻 09:452019/04/11 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。