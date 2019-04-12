林采緹辣曬比基尼，好身材全露。(圖／翻攝自IG)

「蛇姬」林采緹去年7月生下兒子「夏天」，產後迅速恢復窈窕身材，近日，她和閨密出國旅遊，一到飯店房間，就興奮跳進游池，隔天又換上綠色比基尼，久違大秀渾圓豪乳，小腹平坦完全不像生過小孩，讓網友驚呼「太逆天了」。

林采緹近日和閨密到海島度假，一到飯店衣服沒換，就興奮跳進游池，隔天又換上比基尼，連發多張美照，雖然她自己謙虛身材還沒完全恢復，「還有點肚子別介意」，但她挺著超堅挺F奶和辣露平坦小腹、修長美腿，根本看不出生過孩子，網友驚嘆「這身材完全不像媽媽」、「女神終於復出了」。

(中時電子報)