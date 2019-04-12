國民黨籍立委沈智慧今日在立法院召開記者會，質疑中選會主委被提名人李進勇過往劣蹟斑斑，並出示當年「李進勇法官」涉及刑事偽造文書案的判決。沈智慧說，這個「無罪判決理由」很有意思，她要請社會大眾、法學專家，一起來「翻譯、翻譯」。

沈智慧說，她昨(11)日提出「法官李進勇」在34年前，涉及一宗偽造文書案件。被提名中選會主委的「前民進黨員李進勇」隨後對媒體回應說「當然沒有，該案無罪確定」。現在很清楚，就是同一個李進勇。沈智慧提出「四問李進勇劣蹟斑斑」，內容如下：

一問李進勇：法官「造假筆錄，倒填日期」的動機？

沈智慧表示，李進勇被指控以法官身分唆使書記官造假筆錄，倒填日期。原本以為天衣無縫，但是涉及「利益擺不平」，東窗事發而且被告。

二問李進勇：當年如果沒有這件事，還會辭法官嗎？

沈智慧表示，偽造文書案發生在民國74年1月底2月初，辭去法官74年4月。日期這樣接近，請回答，當年法官薪水比一般公務員高出太多，「偽造文書案和辭法官」有關聯嗎？

三問李進勇：「具偽造之形式」，有沒有偽造文書嗎？

沈智慧稱，法院78年的判決書給了李進勇「無罪」。但是要注意：判決書特別解釋本案被告李進永等人行為「具偽造之形式」。然而「無罪的原因」不過是「未生實質損害」。但是請教法律專家和社會大眾，「具偽造之形式」難道不就是「偽造文書之完成」嗎？

四問李進勇：如此劣蹟斑斑，誠信破產，還想出任中選會主委嗎？

沈智慧指出，中選會主委的職權與人民行使「直接民權」密切有關。中華民國總統副總統選舉罷免、立法委員選舉罷免、縣市長議員選舉罷免、公民投票等事務，都由中選會主委擔任實質的「審判長」。社會大眾願意信任一個劣蹟斑斑的，曾擔任「台灣獨立建國聯盟中央委員」的人，來出任依法「應超出黨派以外，依法獨立行使職權」的中選會主委嗎？

沈智慧說，她會在臉書上放一個「法學教室專欄」，請法律系學生、專家學者、社會大眾來參加「網路研討會」，請大家一起來「翻譯、翻譯」，究竟「具偽造之形式(或縱有瑕疵)，實質上未生損害」是什麼意思，有沒有實際的偽造文書？

(中時 )