針對行政院通過公投法修法，連署公投要繳交身分證影印本，行政院長蘇貞昌12日表示，修法是防堵偽造文書、死人連署等弊端，此外，大陸學者李毅被強制出境，蘇嗆李是「恐怖份子」，假觀光之名來台宣傳武力統一台灣，強制出境「剛好而已，快走！」。

媒體詢問蘇揆，行政院通過公投法連署時候要身份證影印本，是否違反民進黨推動的民主法則？

蘇貞昌說，民進黨執政後，放寬公投門檻，解開鳥籠公投，卻有人偽造死人連署，利用公投的民主機制反民主，去年底九合一選舉綁公投，有3個案同時有1萬多個死人連署，公投修法沒有增加公投門檻，是防堵偽造文書、死人連署等弊端。

修法把「應」合併公投改為「得」，如果公投案非常多，則合併選舉造成選舉投票的人負擔大，排隊好幾小時，大家都受不了，修法後是把公投施行的不便利之處做改進。

另外，針對大陸學者李毅來台鼓吹武統，今天上午被移民署執行強制出境。

蘇貞昌說，台灣是自由民主開放的國家，歡迎各界來台灣，但假觀光之名，卻來宣傳武力統治台灣，這不但是恐怖份子，而且比起台灣的李明哲在中國被逮捕、因言論被關5年，台灣把李毅驅逐出境是剛好而已，快走、不送。

(中時 )