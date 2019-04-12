原台中港務警察總隊總隊長楊鴻正調任澎湖縣警察局長，12日舉行交接典禮，澎湖縣長賴峰偉親蒞主持，期許肩負地方治安重責，當下整頓交通是首要任務。

澎湖縣警察局長交接典禮於警局大禮堂舉行，內政部警政署督察室主任楊崇德監交，新任局長楊鴻正接下印信宣誓就職，卸任局長賈樂吉榮調警政署行政組組長。

楊鴻正，中央警察大學49期畢業，資訊管理研究所碩士，歷任組員、技正、副大隊長、副分局長、督察、直轄市分局長及台中港務警察總隊總隊長，學經歷背景完整。

交接典禮賴峰偉期盼楊鴻正持續推動警政治安及交通維護工作，走基層、重輿論、接地氣，營造澎湖成為最安全、最快樂的城市。

賴峰偉稱許卸任局長賈樂吉是最踏實溝通、學習的局長，肯定他回家鄉澎湖服務1年5個多月的辛勞奉獻，尤其今年更榮獲澎湖馬公高中傑出校友，名符其實的澎湖之光。

此外，這波警界調動，澎湖子弟的警政署後勤組科長戴能振也榮調返鄉接任澎湖縣警察局副局長，一起宣誓齊心為維護地方治安打拚。

(中時 )