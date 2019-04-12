侯友宜今天上午前往新北市府員工實驗幼兒園，與學童開心互動。（譚宇哲攝）

新北市2015年起針對國小2年級學童推動「護眼方案」計畫，去年擴大受惠者至國小1至6年級學童，因應近年幼兒近視率攀高，新北市長侯友宜今宣布，今年起擴大護眼方案，提供幼兒園中、大班視力篩檢異常兒童，免費至合約眼科醫療院所接受檢查，預計有1萬1000名學齡前兒童受惠。

新北市衛生局指出，去年新北市健康檢查兒童視力不良率達15.6％、聽力篩檢異常率3％、身體檢查異常率7.2％，尿液檢查異常率7.6％，兒童視力問題尤為嚴重。

另外，根據國健署資料顯示，2017年國小6年級近視率已高達70.6％，幼兒園小班為6.9％，增幅在10倍左右，且自幼兒園銜接國小階段，近視率也從大班9％增幅至國小1年級19.8％，顯示預防近視及減緩度數增加，要從幼兒園做起。

侯友宜今天上午前往新北市府員工實驗幼兒園，與學童開心互動，侯友宜說，今年加碼擴大護眼方案服務，向下延伸到幼兒園，將針對中、大班視力篩檢異常的兒童，給予「疑似視力異常轉介暨通知單」，家長可帶孩子到合約眼科醫療院所接受免費檢查。

衛生局技正林慧萍表示，護眼方案擴大至學齡前兒童，預計提供1萬1000個視力異常兒童免費轉診，家長可省下410元的門診視力檢查費用，總共約450萬元經費由市庫負擔。

(中時 )