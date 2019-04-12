親民黨12日表示，黨主席宋楚瑜將於4月15日率團訪問大陸，預計當日上午10：20搭乘長榮班機前往香港，第二天前往澳門，接著出發前往珠海、中山、佛山、廣州、東莞、深圳等城市參訪。此次粵港澳之行是繼2014年之後，親民黨再次正式組團訪問大陸，一方面是因為當地台商多次誠摯地邀請，希望親民黨能到當地瞭解一下台商所面臨的問題與挑戰，二來大陸中央也期盼親民黨能組團到當地走走看看，因而促成了此次的訪問之行。

親民黨表示，此行訪問的重心，放在「粵港澳」這三個地區，主要用意有三：

第一、聆聽與瞭解台商經營企業的發展困境與心聲：「粵港澳大灣區」是1980年代臺商前往大陸投資最早、也是最為熱門的地方，即使到了今日，仍然是大陸台商匯集規模數一數二的重鎮，將近占大陸台商總數的三分之一左右。這麼大規模的台商群聚，過去四十年來對大陸改革開放起了點火的作用，對大陸經濟做出極大的貢獻。然而經過這些年的發展，不論在產業型態、生產條件乃至於國際貿易環境劇烈變化下，或多或少在企業發展及轉型上，面臨諸多新的嚴峻挑戰，近年來更因為中美貿易的摩擦，兩岸關係的冰冷僵化，使得台商進退兩難，多遇困境，我們對於這些在外打拚的台灣企業，特別是中小規模的企業，確實應該瞭解其處境，並給予高度的關心，傾聽他們的心聲。

其次，訪察「粵港澳大灣區」計畫，瞭解它對台灣經濟影響與商機：粵港澳大灣區是大陸最新規劃的經濟特區，其人口數超過七千一百萬人，人口及經濟總量超越東京、紐約、舊金山三大灣區，它將影響大陸華南地區、港澳的產業和經貿發展，對未來亞太經濟及一帶一路都有密切關係。這個計畫，台灣不可能不受影響。大灣區對台灣是危機還是契機，必須親歷其境進行瞭解掌握、分析。

所以，大陸方面及台商都希望我們能到大陸走一趟。親民黨也邀請台灣工業區理事長秦嘉鴻，財經醫學水利等領域的專家學者如馬凱、陳肇隆、李鴻源、謝金河……等同行，對全球經濟理論、趨勢及實務均有專長與深入瞭解的學者專家業者同行。我們將在粵港澳大灣區的各個重鎮聽取地方官員簡報並分批座談，確實瞭解這個計畫的規劃以及對台灣經濟影響的程度及商機。我們也將與台商座談，把他們的意見向兩岸政府反應。

我們這一趟粵港澳大灣區之行，專注經濟議題，是學習之行、探索之行、溝通之行，更是為台灣青年及下一代子孫的展望規劃之行。

第三、以溝通化解對峙，以誠意促進兩岸和平發展：親民黨表示該黨一向主張在「兩岸一中、反對台獨」、「炎黃子孫不忘本，兩岸兄弟一家親」的理念下，以「瞭解、諒解、和解」來處理兩岸問題、堅持「兩岸關係和平發展」是正確的方向，而宋楚瑜在2014年所提的「四個體諒」也是立基於此的看法。特別是近期兩岸關係呈現僵化對峙之際，親民黨認為兩岸雙方更應該多溝通、多瞭解，才能逐步走向諒解與和解。因此，從經濟層面切入，共同思索兩岸經濟合作的模式與契機，讓兩岸經濟都能同蒙其利，一起對國際社會作出貢獻，這也就是宋楚瑜常說的兩岸要「合則兩利」，「兩利則合」的深意。

親民黨稱，台灣像一條船，兩千三百萬人在同一條船上，正所謂「牛皮可以用吹的，輪船不能用推的」。一條船必須要有船員、補給、燃料……，有人把總統比喻成船長，宋主席也曾說過，「他參選過船長，雖然沒有當上船長，絕不會因為別人當船長就希望船沉，而願意盡一切努力避免這條船迷航，甚至遭受到危險。因為船上都是我們兩千三百萬的父老鄉親兄弟姊妹。」

親民黨指出，最近台海並不平靜，兩岸出現挑釁與猜忌，我們固然要有必需的國防準備，更要有避戰的政治智慧，與對岸見面溝通，增進了解，避免誤解與誤判是化干戈為玉帛的應有方式。

親民黨表示，該黨一向主張，政治最基本的工作，就是照顧好人民食衣住行等基本需求，不論在台灣拚經濟，還是出外討生活，都是政府應該全力照顧的對象。若只是高談仁義道德卻把人民求溫飽不當回事，終將不得民心，而被人民所唾棄。這也是親民黨今天組團訪問大陸，期盼能夠促進兩岸和平發展，瞭解台商的心聲，共同找尋台商企業發展轉型的契機，一起為人民福祉打拚，實現親民黨「天大地大、人民最大」的初衷。

(中時 )