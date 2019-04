◎韓國瑜哈佛演講 嗆小英兩岸政策空洞

高雄市長韓國瑜美國時間11日下午在哈佛大學費正清中心以「The Power of Down to Earth — They Talk the Talk, I Walk the Walk」為題閉門演說,演說最後提及兩岸發展現況;他趁機向蔡英文總統喊話,若蔡政府不願承認九二共識,應提出一些新的想法與具體措施,以維護台海兩岸和平與安全,並確保台灣經濟發展,「截至目前為止,他們在這方面是很空洞的!」

◎波士頓僑宴全場高喊選總統 韓:明年1月11日台灣見

韓粉瘋狂!高雄市長韓國瑜結束哈佛演講後,美國時間11日晚間出席波士頓僑界晚宴,席開72桌、700多人擠進餐廳,因韓粉熱情簇擁,協助維安的波士頓警方一度與群眾和媒體發生口角,連韓國瑜妻子李佳芬都被擋在門外;好不容易進入餐廳,全場華僑高喊「韓國瑜,選總統」、「佳芬姐,洗衣服」,韓笑而不答,李佳芬被拉上台致詞則說「謝謝大家,我只能說,他會好好把高雄市長的工作做好!」

◎大陸學者李毅南投尋獲 今早執行強制出境

中國和平統一促進會13日將在台中市舉辦「和平統一」車隊遊行,引起熱烈討論,由於該活動邀請曾發表武統論的大陸學者李毅演講,移民署限令李毅11日晚即刻出境,移民署12日凌晨在南投民宿查獲李毅未依限定時間離台,並已於上午7:25分強制搭機離台。

◎不滿總統初選延後 前國防部長蔡明憲退黨

民進黨籍前國防部長蔡明憲對蔡英文總統執政失望,中執會延後初選,今發表聲明退出民進黨。

更多新聞請看中時電子報

(中時電子報)