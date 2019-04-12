◎韓國瑜哈佛演講 嗆小英兩岸政策空洞

高雄市長韓國瑜美國時間11日下午在哈佛大學費正清中心以「The Power of Down to Earth — They Talk the Talk, I Walk the Walk」為題閉門演說，演說最後提及兩岸發展現況；他趁機向蔡英文總統喊話，若蔡政府不願承認九二共識，應提出一些新的想法與具體措施，以維護台海兩岸和平與安全，並確保台灣經濟發展，「截至目前為止，他們在這方面是很空洞的！」

◎波士頓僑宴全場高喊選總統 韓：明年1月11日台灣見

韓粉瘋狂！高雄市長韓國瑜結束哈佛演講後，美國時間11日晚間出席波士頓僑界晚宴，席開72桌、700多人擠進餐廳，因韓粉熱情簇擁，協助維安的波士頓警方一度與群眾和媒體發生口角，連韓國瑜妻子李佳芬都被擋在門外；好不容易進入餐廳，全場華僑高喊「韓國瑜，選總統」、「佳芬姐，洗衣服」，韓笑而不答，李佳芬被拉上台致詞則說「謝謝大家，我只能說，他會好好把高雄市長的工作做好！」

◎大陸學者李毅南投尋獲 今早執行強制出境

中國和平統一促進會13日將在台中市舉辦「和平統一」車隊遊行，引起熱烈討論，由於該活動邀請曾發表武統論的大陸學者李毅演講，移民署限令李毅11日晚即刻出境，移民署12日凌晨在南投民宿查獲李毅未依限定時間離台，並已於上午7:25分強制搭機離台。

◎不滿總統初選延後 前國防部長蔡明憲退黨

民進黨籍前國防部長蔡明憲對蔡英文總統執政失望，中執會延後初選，今發表聲明退出民進黨。

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