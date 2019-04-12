台北市敦化華城住宅區一名48歲謝姓婦人，12日凌晨在睡夢中聽見客廳傳來聲響，誤以為家中遭小偷，因不敢離開房間便在臉書PO文求救，引起百名網友關注熱心報警，不久員警破門而入後，發現兇嫌竟是「掃地機器人」。

影》婦深夜PO文：我家有小偷 警逮「掃地機器人」

謝婦姓事發當日在臉書PO文「求救！我家現在好像有小偷！怎麼辦？」警方接獲3名網友報案後得知謝女住處，派10多名荷槍實彈員警分乘警用機車、偵防車趕赴現場救人。

由於謝女害怕被小偷攻擊，不敢走出房門，警方只好用電鋸、切割器破壞鐵門，還穿戴起防彈背心，破門而入，還派員在樓下監控，防止小偷外牆逃走。

不料，警方破門而入後超傻眼，謝女開燈後發現，竟然一台「掃地機器人」自行啟動在掃地，因撞翻球具、把椅子推來推去，才會發出聲響，謝女得知是掃地機釀禍尷尬萬分，頻對自己搞出的烏龍感到抱歉。但她也因為自己的「判斷失誤」，自行負擔員警切割鐵門的數萬元修繕費用。

(中時電子報)