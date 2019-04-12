新北市長侯友宜今（12日）上午出席「新北市政府警察局卸、新任分局長聯合布達交接典禮」。（葉書宏翻攝）

新北市長侯友宜今（12日）上午出席「新北市政府警察局卸、新任分局長聯合布達交接典禮」。（葉書宏翻攝）

新北市長侯友宜今（12日）上午出席「新北市政府警察局卸、新任分局長聯合布達交接典禮」。（葉書宏翻攝）

新北市長侯友宜今（12日）上午出席「新北市政府警察局卸、新任分局長聯合布達交接典禮」。（葉書宏翻攝）

新北市長侯友宜今（12日）上午出席「新北市政府警察局卸、新任分局長聯合布達交接典禮」，勉勵新任同仁戮力以赴，做好各項治安工作，同時對卸任同仁為新北市治安的貢獻，予以肯定。

侯友宜致詞時，首先對卸任同仁表達最高敬意與感謝，希望到其他工作崗位後，不忘新北市這個大家庭，同時恭喜新任分局長，期勉警察同仁能展現專業素養及同理心服務市民，秉持「以民為本」的理念，全心、全力為市民服務，為市民打造一個「安居樂業」的環境，也感謝各界賢達長期鼎力支持，挹注資源為警察同仁加油打氣。

侯友宜指出，新北市幅員遼闊，人口數近400萬居全台之冠，轄區警分局無論是人口稠密的都會區，或位處郊區的觀光重鎮，勤、業務都相當繁重，相對的各類案件量負擔大，但警察局在治安、交通及為民服務工作成績亮眼，各項評比均名列前茅，深獲市民及各界肯定。

2018年歲末，更從90個警察機關中脫穎而出，獲得警界楷模─「國家警光獎」團體組為民服務類第1名及研究創新類第2名，代表警察局對於維護社會秩序、保障市民安全，默默耕耘辛勤努力的亮眼成果，不僅深獲外界肯定，服務工作與研究創新所樹立的典範更成為警界的榮光與楷模，期許警察局能持續秉持為民服務的熱情，強化優質警政，樹立公務團隊之模範標竿。

警察局表示，配合內政部警政署調整全國各警察機關人事作業，並依適才適所、職務歷練等原則，調整部分警分局長職務。其中高階警官異動分別為，原三重分局長李安淳調陞內政部警政署保安警察第三總隊主任秘書。三重分局長由原板橋分局長王文澤接任。

板橋分局長由原新店分局長林富助接任，新店分局長由原淡水分局長劉炯炫接任，淡水分局長由原瑞芳分局長陳良德接任，瑞芳分局長由蘆洲分局長陳杏結接任，蘆洲分局長由原林口分局長李忠萍接任，林口分局長由原金山分局長陳保安接任，金山分局長由台中市政府警察局清水分局分局長陳永昌接任。

(中時 )