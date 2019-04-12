基隆市大慶大城社區M棟一帶，出現地基掏空、地面傾斜的情形，讓當地住戶嚇得都快不敢住。（張穎齊翻攝）

基隆市大慶大城社區M棟一帶，出現地層下陷的情形，議員張秉鈞（右二）邀請立委蔡適應祕書王安棟（右一）、市府、管委會等單位會勘，要求盡速舉辦說明會，研擬評估報告與改善工法。（張穎齊翻攝）

基隆市大慶大城社區M棟一帶，出現地基掏空、地面傾斜的情形，300多戶住戶7年來，發現住家持續下陷，即便管委會同意自行灌漿來穩固地基，但一旁的大排水溝擋土牆因為已經出現傾斜，冒然灌漿恐怕會造成擋土牆倒塌。議員張秉鈞獲報後，邀集相關單位會勘，希望市府進行安全報告評估，也請技師公會研擬修繕工法。

基隆市中和路164巷27號（大慶大城M棟）一帶，出現地層下陷的情形，張秉鈞對此邀集基隆市政府權責單位、立委蔡適應服務處、中山區公所、大慶大城M區管理委員會現勘，共同研商改進方案。

「嚇得都快不敢住了！」住戶吳小姐表示，地層下陷後，地面開始龜裂，她有塊1樓的空間現在都只敢堆放雜物，加上後方排水溝的擋土牆逐漸傾斜，讓居民們都擔驚受怕，再沒有辦法解決，恐怕只能搬走了。

大慶大城社區M棟前主委林錦松表示，管委會是願意負擔地基灌漿的費用，並進行修補掏空，但怕灌漿之後，後方河道的擋土牆會不堪負荷，傾斜倒塌，但現在又遲遲等不到市府的安全評估報告，很無奈。

張秉鈞表示，去年9月就辦過會勘，當時已請市府密切觀察，但今年3月又有民眾反映，發現擋土牆龜裂越來越嚴重，恐怕造成危險，經會勘後，他要求市府盡速提供擋土牆危險鑑定報告，並與管委會舉行說明會，讓市府委託的專業顧問公司與居民委託的技師公會，共同討論施工工法及修繕方向，使擋土牆修繕工程，免於造成崩塌損失。

市府則表示，有請顧問公司來看過，但顧問公司稱沒有立即危險的情形，不過仍會將議員會勘後的意見，帶回去討論研擬。

(中時 )