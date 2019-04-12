7年級的機電維修師溫子賢，曾在服務業及餐飲業擔任過10多年服務人員，去年參加勞動部高屏澎東分署的「機電控制班」，結訓後成功成為機電維修師，踏上全新的職涯路。

「看好未來自動化的前景，所以想轉換跑道」溫子賢說，過去在商店、餐飲業擔任服務人員時，經常接觸關於自動化發展的訊息，有感於智慧機械產業是未來趨勢，因此想轉換跑道學習機械相關技能，由於自己非本科出身，也沒相關經驗，於是決定參加職業訓練，學習技能。

曾有親戚在勞動部高屏澎東分署參加過職訓課程，學習到紮實的技術，因此溫子賢在親戚大力推薦下，選擇到高屏澎東分署參加「機電控制班」，並在老師王泰凱的教導下，累積機械維修知識，半年內取得了油壓乙、丙級證照以及機電整合丙級技術士3張證照。

溫子賢說，從機電控制班結訓進入信鼎技術服務公司擔任機電維修師後，發現自己從零開始累積了相當多關於機電方面的知識，他覺得要歸功於高屏澎東分署課程安排與王泰凱老師耐心的指導，在學習過程適時解惑，也建立他到業界工作的基礎能力。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，分署定期辦理職前訓練課程有相當多職類，包含了機電整合、綜合銲接、網拍多媒體行銷或行動商務系統設計等訓練職類，且只要年滿15歲以上，具有就業意願、希望學習一技之長，都能報名參訓，第5梯次訓練課程將於5月6日到6月6日受理報名，詳情可以上勞動部高屏澎東分署網站(https：／／kpptr.wda.gov.tw／)查詢。

(中時 )