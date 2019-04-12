和仁車站毛小孩從小跟站務員相處，很親人也很乖巧。（許伊森提供）

和仁車站毛小孩從小跟站務員相處，很親人也很乖巧。（許伊森提供）

為避免毛小孩誤闖鐵軌，站務員協助他們搬離距離車站較遠的位置。（和仁車站毛小孩從小跟站務員相處，很親人也很乖巧。（許伊森提供）

台鐵花蓮和仁車站站務員最近肩膀很重，除了工作業務外，還要充當一窩小浪犬的奶爸，除了定時餵食外，隨著小狗們逐漸長大，擔心牠們調皮跑上鐵軌，透過愛狗人士許伊森協助在網路上貼出「領養文」，陸續送養6隻毛小孩，讓民眾大嘆「人間好有愛」。

花蓮北迴線和仁車站旁上月誕生一窩共8隻小狗，黑、黃色各4隻，流浪狗媽媽就是經常流連在此的浪浪犬，站長周運龍說，從2017年就發現車站旁陸續出現野狗，但都沒有攻擊性，同仁偶爾餵食，漸漸的從2隻到6隻，隨著數量增加，同仁也集資購買飼料，在不靠近車站的空間，提供狗狗糧食。

周運龍說，去年出現一窩小狗，由同仁們互相帶回領養，今年3月又出現8隻小狗，讓大家很頭痛，尤其擔心小狗調皮跑到馬路，只好尋求愛狗人士協助，讓這群可愛的小狗不用再流離失所，成犬則尋求專業，協助節育。

義務協助台鐵浪犬領養工作的許伊森，是名長期協助浪浪送養的專業人士，臉書文一貼出，每天都有民眾詢問，經過他第一階段篩選，才會帶著「準領養人」到車站選狗，他說，7名站務人員都會出來細說每隻小狗的特性，確定獲選的小狗，他會先帶回家中清潔、驅蟲，才會送往新主人家中。

許伊森說，目前8隻小狗已經有6隻確定送養，還有2隻小狗留在和仁車站等待中，另外，預計下周對2隻母成犬吹箭進行結紮，狗媽媽則將等到小狗們都順利送養後，最後再進行結紮。

(中時 )