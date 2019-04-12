人類首張黑洞照片4月10日公佈，成為天文學界最大盛事，正當全球熱議之際，大陸的商用圖片公司視覺中國疑似獨攬黑洞照片版權，並標明使用價碼，且只限於新聞編輯傳播使用，未經許可，不能作為商業類使用；引發媒體及網友抨擊。

此事也引來大陸官方重視，天津市網信辦昨天（4月11日）晚上已責令視覺公司網站全面徹底整改，並在此期間暫時關閉網站；國家版權局今天（4月12日）也宣布要把圖片版權保護納入即將開展的「劍網2019」專項行動，進一步規範圖片市場版權秩序。強調重視圖片版權保護，依法維護著作權人合法權益。各圖片公司要健全版權管理機制，規範版權運營，合法合理維權，不得濫用權利。

大陸官方暫時關停視覺中國、要求整改的態度，網友及媒體的反彈等因素，直接影響股市，視覺中國今天一開盤就湧入巨量賣單，導致封死跌停，每股大幅下挫2.8元（人民幣，下同），為25.2元，最新總市值為176億元。

(旺報 )