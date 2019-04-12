產品封存559.6公斤。（柯宗緯翻攝）

業者涉嫌將過期奶粉再製咖啡販售。（柯宗緯翻攝）

業者涉嫌將過期奶粉再製拉茶販售。（柯宗緯翻攝）

又見黑心奶精！高市衛生局會同檢警調查，8、9日查獲位於岡山的「伯享生技」，涉將逾期或快到期的奶粉，混裝其他原料再製奶茶、咖啡等31項產品，逾1.6萬公斤，流竄到下游早餐店、小吃店等全台183家業者，最誇張的是，奶精最久逾期1年多，民眾恐怕早已吃下肚。

高市衛生局會同食藥署南區管理中心，配合彰化地方檢察署指揮法務部調查局高雄市調查處、法務部調查局彰化縣調查站、彰化縣警察局等單位偵辦民眾檢舉案，共同查獲民眾檢舉伯享生技股份有限公司。涉將逾期或即期奶粉混充其他原料再製。

黑心食品包括：Kievit奶精VB60S(25KG／袋)(有效日期：107.07.10)、Kievit奶精VB31E(有效日期：107.06.21) 、Kievit奶精M830(25KG／袋)(有效日期：107.04.26)原料混合麥芽糊精或其他原料製造「即享咖啡專用奶精-低糖」、「LF卡布奇諾白咖啡」、「LF2合1卡布奇諾白咖啡」、「LF義大利可可拿鐵(30g)單包」、「即享印度拉茶」、「特調煉奶精粉-無糖」等共計31品項產品於市面販售，經清查案內違規產品總計售出16392.86公斤。

衛生局指出，「伯亨」違反食安法，可處6萬元以上2億元以下罰鍰，目前勒令歇業、停止販售，並即刻配合將涉案產品下架回收，衛生局也通報下游所在地各縣市衛生局配合督促下游業者回收，截至目前為止高市已回收產品22.14公斤。

現場封存庫存品-即享咖啡專用奶精-低糖(空白(素面))(1KG／包) 481包(使用即期Kievit奶精VB60S製成)、LF濾袋茶包-鐵觀音奶茶(20g／包)3929包(使用逾期Kievit奶精M830製成)，共計封存559.6公斤。

(中時 )