道奇王牌投手柯蕭（Clayton Kershaw）受肩傷所苦，在小聯盟完成多場復健賽後，終於傷癒復出將在美國時間下周一於自家主場登板先發，將會對上辛辛那提紅人。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「他狀況很好，我們也感覺很好，他躍躍欲試、按耐不住了。」

自大聯盟春訓以來，柯蕭一直因為左肩發炎而缺席，經過復健和休養，並在小聯盟經過多場復健賽後，球團評估柯蕭已經完全康復，並能扛起先發大任，因此宣布柯蕭下周將回歸，消息一出也讓許多期待已久的球迷們興奮不已。

!!!!!!!!!!!!!!!!!! https://t.co/AdyWtMV1NP — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2019年4月11日

「如果一切順利那柯蕭就完全準備好了，」總教練羅伯茲表示柯蕭的初登板並不會對他施加任何限制，「我們將竭力給柯蕭一個最棒的機會，對他和球團都最有利，同時並不會因為柯蕭的工作量帶給牛棚危險，畢竟這是激烈的大聯盟比賽。」

道奇陣中投手柳賢振和希爾（Rich Hill）都仍在傷兵名單，柯蕭的回歸對道奇來說無疑是天大的好消息。柯蕭雖缺席開季前幾周的比賽，但若適時地休息能換回一個健康的王牌，對道奇來說不算太大的代價。

(中時電子報)