大陸國家市場監管總局近日印發通知，今年4月至9月期間將部署開展「守護消費」暨打擊侵害消費者個人資訊違法行為專項執法行動，重點打擊侵害消費者個人資訊違法行為，營造安全放心消費環境。

本次專項執法行動主要鎖定房產租售、小貸金融、教育培訓、保險經紀、美容健身、裝飾裝修、旅遊住宿、快遞、電話行銷、網站或APP運營等，消費者反應容易違法侵害個資的領域，重點查處未經消費者同意，收集使用消費者個人資訊、洩露出售或者非法向他人提供所收集的消費者個人資訊，以及未經同意發送商業性資訊等違法行為。

(旺報 )