大陸官方宣布 4至9月強力遏阻侵犯個資行為 12:592019/04/12 旺報 廖慧娟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家市場監管總局近日印發通知，今年4月至9月期間將部署開展「守護消費」暨打擊侵害消費者個人資訊違法行為專項執法行動，重點打擊侵害消費者個人資訊違法行為，營造安全放心消費環境。 本次專項執法行動主要鎖定房產租售、小貸金融、教育培訓、保險經紀、美容健身、裝飾裝修、旅遊住宿、快遞、電話行銷、網站或APP運營等，消費者反應容易違法侵害個資的領域，重點查處未經消費者同意，收集使用消費者個人資訊、洩露出售或者非法向他人提供所收集的消費者個人資訊，以及未經同意發送商業性資訊等違法行為。 (旺報 ) #消費者 #資訊 #個人資訊 #違法 #行為 也許您會感興趣 推薦閱讀 刷王道卡 美食最高11.3％回饋 04:102019/04/08 點數產業 邁向新經濟時代 01:132019/04/08 上海第一季消費者信心指數升至近三年高點 12:532019/04/08 華為：2019年4G手機仍是主力 23:432019/04/08 驚！去年4千多件 消費糾紛榜首又是老面孔 13:002019/04/09 Deloitte專欄－點數經濟下的個資法問題 04:102019/04/10 美國3月消費者物價指數 月增0.4％ 23:562019/04/10 冷氣早販倒數計時！好禮三選一 CP值爆表 09:002019/04/11 新安東京海上產險攜手Yahoo奇摩共推保險智能平台 14:322019/04/11 李易騰新零售商機推手 04:102019/04/12 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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