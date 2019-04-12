草根影響力基金會委託醒吾科大民調中心進行一項隨機抽樣電訪，今（12）日公布結果，這份民調顯示有4成4受訪者同意，為了穩定發電不能廢除核能發電；同樣有4成4受訪者認為，如不使用核電將造成供電不穩的問題。另有4成2受訪者認為，台灣目前要廢除核電還言之過早。

靜宜大學資訊管理系教授顏永森表示，去年九合一大選，公投第16案「以核養綠」通過後，政府仍執意達成2025年非核家園的目標，即核一、核二、核三廠不延役，核四不重啟，但政府寄予厚望的離岸風電發展卻不如預期。為了確保未來穩定供電，應該預留核電做為備用能源，亦即將核二、核三廠延役，直到再生能源能夠供應足夠電力再取代核電。

清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸明確指出，短期能源政策絕對是明年總統大選的關鍵議題之一。未來兩年如果執政者沒有任何具體有效的作為，2021年夏天台灣將重蹈前年的缺電覆轍。先不必細究2025年的能源配比，也不用高談2030年的減碳願景，如何面對2021年的供電挑戰，就是總統參選人必須認真思考的課題。

葉宗洸說，在核二、三廠共4部機組持續滿載運轉下，今明兩年的供電不致發生太大問題，預估夏天的尖峰用電需求應可滿足。但在新機組不足與再生能源發展不及影響下，2021年3月過後的情勢必將逆轉，供電吃緊幾乎已無可避免，而缺電對經濟的衝擊更不可等閒視之。

他認為，對有志角逐大位者而言，短期能源政策的「必考題」已經攤在眼前，而務實可行的「解答」並不難找，只要事先備妥應對方案，例如核二室外乾貯工程啟動，搭配機組延役，就能避免在明年當選後，立馬成為在現行不當能源政策下，衝擊經濟發展的替罪羔羊。

此外，與會學者亦認為，政府應該尊重去年以核養綠公投的結果，事實上，台灣目前要廢核言之過早，應該把核電當成備用能源。

(中時 )