原民工藝師了嘎．里外向縣長徐榛蔚解說他的海廢創作。（范振和攝）

阿美族雕刻家鄭詠鐸（左起）向縣府原民處副處長督固．撒紜、縣議員蔡伊靜、李正文解說作品意涵。（范振和攝）

72歲的原民工藝大師胡銀祿（左二）解說他的創作。（范振和攝）

原住民木雕家馬浪．烏瓦日他的作品相當滿意。（范振和攝）

原民工藝大師胡銀祿的作品原味十足又不失細膩。（范振和攝）

花蓮縣臺灣原住民族文化館即日起至6月底，邀請了嘎．里外、馬浪．烏瓦日、胡銀祿、鄭詠鐸等4位原住民工藝師，推出「Mi to to刀斧沉蘊─原住民族雕刻聯展」，設法提升原住民藝文水平。

原住民族文創產業人才輩出，不少工藝師回到原鄉部落向雕刻工藝師前輩們學習，共創傳統文化的工藝商機，以傳統雕刻工法，透過木、石等媒材，鋪陳原民文化故事，展現不同面向，讓大家能從中發現原民傳統智慧與豐美生命力。

臺灣原住民族文化館舉辦的「Mi toto刀斧沉蘊─原住民族雕刻聯展」，意即阿美族語「雕刻」之意。縣長徐榛蔚除了感恩4位原民工藝師傳承原民文化的辛苦付出外，對了嘎．里外利用海洋廢棄物創作的《你你你》作品，印象最是深刻，她希望環保局能收藏，達到警世與宣導目的。

馬浪．烏瓦日指出，他創作20多年來，有一天突然懷疑存在的意義，有自殺的傾向，於是先放一把火燒掉200多件作品，但也因這一把火，讓他頓悟重生，後來更積極創作。

2012年榮獲全國原住工藝薪傳獎的胡銀祿說，他已72歲了，16年前拿起雕刀每天獨自與木頭對話，忍受無人在旁聊天的孤寂，他的工作室是開放的，歡迎感興趣人士前往和他一起分享木雕創作的樂趣。

了嘎．里外說，他在北部工作沒有領到薪水，回家後，想到兒時每天在東海岸快樂生活的情景，決定留在故鄉，就在自家農地上拿揀拾的漂流木蓋起豬寮，並利用拖鞋、針筒、浮球、魚網、塑膠管等諸多海洋廢棄物，創作一件件的海廢作品。

縣石雕協會理事長鄭詠鐸此次利用大理石創作《韻系列》，將阿美族少婀娜多姿的身材，展現在硬度高的石材上，令觀者讚不絕口。縣議員李正文建議，花蓮可舉辦全國性雕刻賽事論壇，以期帶動地方產業；縣議員蔡伊靜則希望，有朝一日也能推出女性雕刻展，讓各界了解不分男女的原住民力與美雕塑文化。

(中時 )