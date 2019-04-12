深圳市羅湖區、福田區昨晚突降冰雹、暴雨更引發洪水。短時間爆發的洪水衝入暗渠，共15名進行清淤作業的工人躲避不及被雨水沖走。截至目前，已導致人7死亡，4人失蹤，搜救工作仍在進行中。

福田區應急管理局和羅湖區應急管理局消息指，昨晚9時許，福田區僑香路片區遭遇瞬時強降雨，短時爆發的洪水沖入鳳塘河暗渠，正在鳳塘河香蜜湖路段進行清淤工業的5名工人在向地面回撤時，4人被突然湧至的洪水沖走。另外，羅湖區在西湖賓館段及東湖公園2個施工處共12名工人，當下有4人獲救。

同一天，深圳寶安區、光明區等還遭遇了冰雹「襲擊」。深圳市氣象局當晚8時左右發出分區冰雹預警，直至10時才取消。除深圳外，廣東廣州、東莞、佛山、珠海、陽江等多地11日也出現暴雨和冰雹天氣。其中東莞長安鎮的冰雹天氣持續時間不到半個小時。有網友拍攝到冰雹如鵪鶉蛋一樣大。

目前廣東已進入強對流天氣多發期，將經常出現雷雨大風、冰雹、龍捲風、局地強降雨等天氣。強對流天氣短暫，但能在短時間內釋放強大的能量，具有極強的破壞力，對氣象預警預報挑戰較大。

(中時 )