台南市中西區民生路與中華西路口12日上午8時許發生一起車禍，姜姓泰國籍台灣女子因恍神煞車不及，將車開上安全島，幸未受傷的她下車後頻道歉，警方處理半小時才將車子移往他處，排除塞車狀況。

59歲姜姓女子為泰國籍，擔任外勞仲介公司的翻譯工作，在台灣生活30多年，已取得台灣身分證，她12日上午一如往常開車上班，卻在民生路與中華西路口時恍神，看到黃燈一時剎車不及，方向改變撞上安全島，車身卡在安全島上，如同翹翹板前後晃動，內側車道一度無法通行。

警方到場時，姜女下車頻頻道歉，稱自己反應不及，心慌誤踩油門，才會衝上安全島，警方確認車主未受傷，不用送醫，叫來拖吊車將車輛先移置他處，半小時內排除事故。

一早就遇上車輛開上安全島的車禍，回堵的後方車輛駕駛紛紛用手機拍下畫面，警方呼籲駕駛人開車前注意精神狀況，車禍都會在瞬間發生，在路口時更加危險。

(中時 )