遠航副總經理盧紀融在澎湖花火節記者會上。（圖：遠航提供）

遠東航空長期深耕離島市場，為了回饋鄉親的支持，今年也將在『2019澎湖國際海上花火節』期間與澎湖縣政府一同舉辦6月13日(四)「遠航之夜」活動，屆時將搭配200架無人機表演，並邀請知名歌手、藝人及表演團體共同演出，遠航空姐也將帶來開場熱舞表演，搭配璀璨絢麗的花火秀，讓「遠航之夜」越夜越美麗。

除此之外，遠東航空當日也會安排多項活動與現場民眾互動，更多活動內容會陸續公佈於遠東航空官網及粉絲專頁，敬請密切關注。

夏天即將到來，澎湖最令人期待的盛事非『2019澎湖國際海上花火節』莫屬。今年的花火節以「美麗海灣˙菊島耀動」為主題，首創以澎湖故事為發想設計搭配200架無人機編隊與科技水幕共同演出，更邀請到馬來西亞、新加坡及中國三大專業煙火國際團隊參與製作，打造在地特色的國際煙火秀。活動期間從4月18日起至6月27日每週一、四於澎湖觀音亭休閒園區熱烈展開，5月12日再加場母親節之夜，為期兩個月共22場演出。同時，每晚活動當日5點至7點皆有街頭藝術表演，歡迎大家一同共襄盛舉。

本次活動澎湖縣政府也舉辦「旅遊攝影比賽」，分為「2019澎湖國際海上花火節」、「澎湖自然景觀及人文之美」兩大主題，讓愛好攝影的朋友們，在欣賞澎湖花火綻放時亦同時將瞬間的美景盡收於鏡頭下，難得機會千萬不容錯過。

遠東航空機隊汰舊換新計畫持續進行中，自2017年起至目前為止共引進4架ATR72-600型客機執飛於台北、台中、高雄三地往返金門及馬公離島航線。第二季也將再引進2架ATR72-600新機，加上原有的4架，至今年底共有6架上線營運，遠東航空目標建立9至11架的ATR機隊規模，可望增加離島航線班次的密度，提供旅客更舒適、便捷的服務。

盛夏2019澎湖國際海上花火節活動，相關航班及購票訊息請參閱遠東航空官網，心動不如馬上行動！

(工商 )