大陸地產大亨潘石屹打贏了一場圍繞風水的官司。北京一地方法院10日判處深圳一家自媒體向SOHO大陸賠償名譽損失費20萬元人民幣，並公開道歉。贏了官司的潘石屹在微博上表示，不能接受用封建迷信來誹謗這座建築。美國之音今天報導，這座建築指的是望京SOHO，北京北部三座頗具後現代科技感的流線型辦公大樓。去年底，一個自稱「專注國學經典、分享風水學、命理學、面相學知識」的自媒體公眾號稱，望京SOHO是京城「最奇葩」的建築群，造型宛如三塊「豬腰子」，且犯了風水大忌，導致不少互聯網公司租戶不是倒閉就是慘澹經營 。

據報導，大陸網媒「設計邦」將其稱作俯瞰城市的「三座雄偉山峰」，又如「三條優美的魚兒躍出水面」。不過，自2014年落成以來，圍繞這個建築群的批評聲一直不絕於耳。望京SOHO公司一氣之下將自媒體「s神棍局s」告上法庭。

美國之音報導，美國諮詢公司「風水曼哈頓」創建人兼CEO蘿拉·賽拉諾說，如果用最簡單的方式定義風水，她會說這涉及環境及其對人的影響。

在大陸，風水這個一度被中共禁止的傳統信仰也在復興。

美國作家、普利茲獎得主張彥（Ian Johnson）是《大陸的靈魂──宗教在毛後的回歸》一書作者。他說，越來越多人開始尋求新的心靈寄託，宗教和各種傳統信仰正在經歷前所未有的復興。

美國之音稱，從民間到官場，各種宗教信仰乃至風水之說吸引了無數追隨者。陸媒報導稱，南方某地官員，為自己修建豪華墓地，花大錢請風水師。北方某寺廟有官員24小時燒香祈求高升。風水雖非宗教，但信眾不輸宗教。

這一切讓大陸宣導無神論的執政黨極為憂慮。「我們的信仰就應該是社會主義核心價值觀」，人民網在一篇批評「風水官員」的文章中說。

承辦望京SOHO一案的法官日前對陸媒說「互聯網不是法外之地。」 自媒體應該「用社會主義核心價值觀」營造「風清氣正的網路空間」，互聯網企業也不可將企業發展寄託於風水之說。

SOHO集團掌門人潘石屹此前表示，他不相信風水，相信科學，但是網上很多有關望京SOHO風水不好的說法給一些客戶造成心理陰影，公司因此決定訴諸法律。不過，有網民翻出潘石屹2014年為望京SOHO打廣告的微博寫道：「這裡風水好，適合互聯網企業發展」。

(中時 )