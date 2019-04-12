立委王金平。（張穎齊攝）

國民黨基隆市黨部主委暨立委擬參選人黃希賢。（張穎齊攝）

國民黨主席吳敦義表態不選2020總統後，讓黨內拱高雄市長韓國瑜選總統的聲浪再創高峰。國民黨基隆市黨部主委黃希賢表示，希望前立法院長王金平能為了黨的未來著想，表態支持韓國瑜選總統，就像前新北市長朱立倫一樣，相信會對黨的團結及重返執政有莫大助益。

黃希賢4日接受本報獨家訪問，公開表態力挺韓國瑜選總統，成為全台藍軍縣市黨部第一位喊出「挺韓」的主委。

黃希賢表示，如果韓國瑜經過思考後有意願參選總統的話，他會全力支持，如今他在地方上看到，基層迫切希望年輕人與新血能夠出來，帶給民眾一個不一樣的國民黨，且大家也知道這次不是國民黨勝利，而是太討厭民進黨，

「希望王金平盡速表態全力支持韓國瑜！」黃希賢說，希望王金平能夠思考黨及未來大方向的發展，能夠告訴大家，如果韓國瑜願意出來擔負選總統的重任，王能夠表達全力支持，就像朱立倫一樣，他認為這樣會對黨未來的團結有很大的助益，並對藍軍重返執政有莫大的保障。

至於吳敦義表態不選總統，黃希賢則說，他非常敬重吳主席，吳能以主席的高度，展現大格局，這精神讓人非常感佩，而他當時會回來基隆接下無給職、懸缺2個月的市黨部主委，就是受到吳主席的感召，他看到吳主席為了黨犧牲奉獻，每月籌備3500萬元費用，他對此感同身受，都是在沒有人、沒有資源的情況下犧牲奉獻。

針對基隆市立委選舉，身兼立委擬參選人的黃希賢說，他希望在基隆能推出最強的候選人，而自己本身就是商界出身，認為基隆的「港市合一」、「自由貿易港區」是一定要做的，因為基隆未來發展就繫在這條命脈上，屆時經濟能夠發展、人口能夠留住、基隆才有好未來。

(中時 )