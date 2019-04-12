吃素真的比較健康嗎？《阿茲海默症期刊（Journal of Alzheimer's Disease）》3月刊載了的法國國家健康與醫學研究院的最新研究，指出肉類攝取不足，除了肌力衰退外，還可能因為維生素B12不夠，導致失智症、阿茲海默症風險大增67％。

早安健康報導，該研究找來了6000名65歲以上男女，調查他們的飲食習慣，平均追蹤約9.8年，並剔除開始追蹤4年內罹患失智症的案例。結果竟發現662例失智症患者中，有466例罹患阿茲海默症，占了70%。

研究人員分析了失智症患者飲食，發現每周攝取肉類（牛豬羊雞）1次以下的族群，比起每周攝取4次以上，失智症風險提高58％，假如僅限阿茲海默症，罹患風險更是提高67％。故研究人員推測「肉類攝取不足導致失智，原因可能與維生素B12攝取不足有關」。

日本厚生勞動省統合醫療情報網曾指出，如果身體缺乏維生素B12，血中會堆積「高半胱胺酸（Homocysteine）」，使神經傳導物質代謝變差，恐提高罹患阿茲海默症風險。也有研究顯示，維生素B12過低會讓認知功能下降。因此，攝取雞蛋、魚類、肉類、牛奶補充維生素B12，是人體必需的營養。

(中時電子報)